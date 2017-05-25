В Самарской области адвоката уличили в крупном мошенничестве

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Управлением ФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность адвоката коллегии адвокатов №69 Мамедова Рамиза Закировича, 1975 г.р., причастного к совершению мошеннических действий в особо крупном размере.Установлено, что Мамедов, располагая сведениями о проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства осужденного о смягчении приговора, предложил супруге последнего за денежное вознаграждение в размере 1550000 рублей обеспечить вынесение судьей приговора, предусматривающего существенное смягчение наказание, не располагая реальной возможностью по выполнению взятых на себя обязательств.В ходе проведенных мероприятий противоправные действия Мамедова были задокументированы. 14 марта 2016 года при получении денежных средств в размере 1550000 рублей Мамедов был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.22 марта 2016 года в отношении Мамедова было возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве.Решением Железнодорожного районного суда г.Самары Мамедов Рамиз Закирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.22 мая 2017 года по результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы Мамедова на смягчение наказания приговор оставлен без изменений.Приговор вступил в законную силу.