Поволжский банк выступит партнером конкурса по повышению эффективности деятельности госсектора
24 апреля 2017 11:04
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Основными целями конкурса станет поиск наиболее эффективных инструментов государственного и муниципального управления.
В Самаре состоялась конференция «Практика применения проектного управления и реализации клиентоориентированного подхода в государственном и муниципальном секторах». Мероприятие стало первым этапом конкурса «Лучшая клиентоориентированная государственная и муниципальная организация - 2017». Поволжский банк ПАО Сбербанк выступит партнером конкурса.
Основными целями конкурса станет создание благоприятной среды для развития проектной культуры, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, поиск наиболее эффективных инструментов государственного и муниципального управления.
В рамках конференции участники обсудили практику применения проектного управления в государственном секторе, клиентоориентированность государственных учреждений, повышение качества и доступности предоставляемых государственных (муниципальных) услуг. О том, как использовать принципы бережливого производства для повышения качества предоставляемых государственных услуг (технологии Lean6sigma), участникам конференции рассказала Ирина Осинская – начальник отдела производственной системы Поволжского банка.
«Лин-технологии применяются в Сбербанке с 2008 года. Сегодня инструменты управления процессами и их оптимизации используются на всех уровнях для постоянного улучшения процессов в банке, - отметил Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин. – Уверен, использование Лин-технологий позволит повысить эффективность деятельности органов государственной власти. Со своей стороны мы готовы делиться опытом и оказывать всестороннюю поддержку организациям государственного и муниципальных секторов».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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