В Самарской области заключено первое концессионное соглашение через процедуру частной концессионной инициативы
9 февраля 2019 10:42
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Реконструкция молочной фермы в Сызранском районе Самарской области стала первым концессионным проектом в сфере сельского хозяйства и первым концессионным проектом в этой сфере, заключенным через процедуру частной концессионной инициативы в России.
Губернатор региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал успехи Самарской области в сфере привлечения инвестиций через механизм ГЧП: «Созданные нами условия для реализации проектов ГЧП и система взаимодействия всех участников позволяет региону ежегодно улучшать свои позиции в Рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП. По итогам 2017 года Самарская область наряду с г. Москвой, г. Санкт-Петербургом и Московской областью стала лидером».
На днях подписано концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации молочной фермы на 800 голов с телятником на 1774 головы и с доильным отделением в Сызранском районе Самарской области между Правительством Самарской области и ООО «Домашняя ферма», выступившим с инициативой заключения концессионного соглашения.
Объектом соглашения являются 55 объектов недвижимого имущества (здания, строения и сооружения) и движимого имущества, составляющие имущественный комплекс государственного унитарного предприятия Самарской области «Усинское».
Концессионным соглашением предусматривается осуществление концессионером деятельности по производству молока для последующей поставки на молокоперерабатывающие предприятия в целях обеспечения населения Самарской области молочной продукцией.
Ориентировочный объем инвестиций в течение всего срока действия концессионного соглашения должен составить не менее 150 млн. рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
pixabay.com
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