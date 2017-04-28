27 апреля список резидентов ТОР «Тольятти» пополнился сразу тремя компаниями

74

Комиссия по рассмотрению заявок от претендентов приняла положительное решение в отношении ООО «Металлист-Тольятти», ТОР ТЗПО, ООО СП «Граниферт».Таким образом, за четыре месяца с момента запуска проекта производства в ТОР «Тольятти» открыли уже пять инвесторов - ранее этот статус получили ГК «АКОМ» и ООО «БИА».Интерес компаний к предлагаемым в Тольятти условиям для развития бизнеса растет с каждым днем. В настоящий момент в работе находятся 20 проектов отечественных и иностранных компаний на общую сумму инвестиций свыше 2,1 млрд. руб., которые готовы предоставить городу более 1000 рабочих мест. Еще около сотни потенциальных инвесторов консультируются по вопросам получения статуса резидента ТОР, сообщает сайт облправительства.