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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Когда начнет таять снег в Самарской области?

2 апреля 2018 12:52
143
Когда начнет таять снег в Самарской области? В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.
В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.

Как сообщалось ранее, накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей постоянно поддерживалась связь по рации.

Для ликвидации последствия снегопада развернули 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от муниципалитетов. Снег расчищали почти 3000 машин. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, снега не будет, но гололед сохранится, днем ожидается плюсовая температура, а ночью все еще минус, пишет ТРК "Терра".
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