Во время мундиаля Курумоч будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час
16 августа 2017 10:53
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Самарский аэропорт Курумоч во время ЧМ-2018 будет обслуживать до 2,5 тысячи пассажиров в час, пишет ФедералПресс.
Количество взлетно-посадочных операций также удвоится. По предварительным расчетам услугами аэропорта во время проведения фестиваля воспользуются около 100 тысяч пассажиров.
Проект подготовки Курумоча к мундиалю входит в число приоритетных для аэропорта.
В Самаре пройдут шесть матчей турнира, в том числе 1/4 финала. Расписание группового этапа следующее: 17 июня, воскресенье, 15:00: Е3-Е4; 21 июня, четверг, 18:00: С4-С2; 25 июня, понедельник, 17:00: А4-Россия; 28 июня, четверг, 17:00: H2-H3
1/8 финала: 2 июля, понедельник, 17:00: 1Е-2F
1/4 финала: 7 июля, суббота, 17:00: победитель матча 55 в Санкт-Петербурге против победителя матча 56 в Москве.
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