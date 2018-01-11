Леонид Ставицкий: "Уверен, что Самарская область справится со всеми своими обязательствами"
11 января 2018 16:59
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11 января на площадке строительства стадиона прошло выездное заседание оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 под председательством первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонида Ставицкого.
Члены комиссии осмотрели строящийся объект: прошли по всем этажам и внутренним помещениям стадиона, ознакомились с организацией работ по устройству парника над футбольным полем.
После осмотра стадиона состоялось совещание, участие в котором приняли представители профильных министерств Правительства Самарской области, генерального подрядчика по строительству стадиона – ПСО «Казань», включая генерального директора Равиля Зиганшина, а также представители субподрядных организаций. Был детально рассмотрен ход работ по строительству «Самара Арены».
Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий отметил, что, несмотря на все сложности, которые сопровождали реализацию этого инфраструктурного проекта, сейчас нет никаких сомнений в том,
что строительство объекта будет успешно завершено.
«Все графики соблюдаются, проблем с финансированием нет. Все, что необходимо для завершения работ – выполняется. У нас абсолютный контакт и взаимопонимание с Правительством Самарской области и Главой региона Дмитрием Азаровым. Он полностью владеет ситуацией. За регионом большая часть работ – нужно подготовить город, дороги, решить массу других вопросов. Уверен, что Самарская область справится со всеми своими обязательствами», - отметил Леонид Ставицкий.
По озвученной им информации, проведено комплексное обследование опорных конструкций стадиона «Самара Арена» экспертами Московского государственного строительного университета. Получено положительное заключение по устойчивости, по запасу прочности конструкции, по всем характеристикам металла. Результаты обследования переданы в Ростехнадзор.
В декабре 2017 год ПСО «Казань» получило также положительное заключение государственной экспертизы на техническую часть документации проекта стадиона.
«Это значит, что препятствий для производства работ в части технических, инженерных решений, а также для подготовки исполнительной документации в том числе для ее предъявления в Ростехнадзор нет. Это очень важно, так как сильно влияло на ход работ», - прокомментировал замминистра.
Работа на стадионе «Самара Арена» не останавливается даже в праздничные дни. 31 декабря на площадке работало порядка 500 человек. А к 3 января уже 100% списочного состава рабочих - 2700 человек. Продолжается монтаж кровли, ведутся отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем.
Ход работ находится на личном контроле врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «В оставшееся время необходимо показать результат - результат, достойный события мирового уровня. С первого дня моей работы мы выстроили жесткую систему контроля за ходом работ. Сегодня мобилизованы все ресурсы, самым активным образом подключились нам в помощь министерства, Правительство РФ в целом. Конечно, внимание Президента к этому вопросу также добавляет импульса всем участникам процесса», - подчеркнул Глава региона в одном из своих последних интервью, сообщает пресс-служба облправительства.
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