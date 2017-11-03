В Самаре завершились работы по благоустройству Ильинской площади
3 ноября 2017 17:09
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Также была проведена работа по озеленению площади, установке малых архитектурных форм и детской площадки.
По поручению временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко площадь будет закреплена на обслуживание за
муниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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