В Самаре завершились работы по благоустройству Ильинской площади

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Также была проведена работа по озеленению площади, установке малых архитектурных форм и детской площадки.По поручению временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко площадь будет закреплена на обслуживание замуниципальным предприятием «Спецремстройзеленхоз», сообщает пресс-служба администрации Самары.