В Кировском районе Самары приводят в порядок дворы и внутриквартальные проезды
14 августа 2017 09:43
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До 30 октября дорожные рабочие заменят более 22 тысяч квадратных метров асфальта, а также восстановят тротуарное покрытие на площади четыре тысячи квадратных метров.
В частности, сейчас строят пешеходную дорожку возле детского сада №12 на проспекте Кирова, 317а. К слову, раньше здесь его не было, поэтому люди в любую погоду ходили по земле.
– На ремонт тротуаров власти района выделили 19,9 млн рублей. В случае появления дефектов в гарантийный срок ремонт будет осуществляться за счет исполнителя, – рассказали 63.ru в пресс-службе администрации Кировского района.
Кроме того, еще более 28 млн рублей потратят на ремонт дворов на улице Воеводина – дома №№14, 14а и 20; проспекте Кирова – дома №№275, 279, 283, 293, 323 и 399; на улице Стара-Загора – дома №№277, 279, 281 и 283; на проспекте Металлургов, 13 и 15, а также на улице Юбилейной, 36.
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