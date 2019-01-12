В Загородном парке в Самаре до сих пор не узаконили аттракционы
12 января 2019 10:59
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Собственник аттракционов в Загородном парке не имеет документов на земельные участки под ними. Это следует из отчета Счетной палаты региона по результатам проверки ГБУ Самарской области «Самаралес».
37,5 га, занимаемые парком находятся в постоянном бессрочном пользовании «Самаралеса» с 2010 года. Но на этой территории размещены шесть объектов недвижимости, оформленные на физическое лицо.
«Решением Арбитражного суда Самарской области размещение частным собственником вышеуказанных объектов на земельном участке признано незаконным и в пользу учреждения взыскано неосновательное обогащение в виде уплаченного земельного налога в размере 19 тыс. рублей», — указывается в отчете.
При этом меры по упорядочиванию ситуации с земельными участками так и не были приняты времени не приняты.
Из материалов самарского арбитража следует, что индивидуальный предприниматель Валерий Зинин, по данным «Самаралеса», без законных на то оснований занимает участок площадью 1,1 тыс. кв. м, на котором находятся склад и пять аттракционов.
Также по мнению Счетной палаты, «Самаралес» незаконно оказывал услуги хранения имущества, не предусмотренные уставом. При этом договора, которые по сути подразумевали аренду недвижимости ГБУ, не согласовывались с минимущества.
Кроме того учреждение не оформило право собственности Самарской области на 351 объект (50% от общего количества) стоимостью 163,0 млн руб. и право оперативного управления на 697 объектов (100%) стоимостью 306,8 млн рублей.
А в ходе аудита закупок установлены «отдельные нарушения и недостатки, свидетельствующие о необходимости повышения эффективности закупочной деятельности учреждения», пишет Волга Ньюс.
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Это следует из отчета Счетной палаты региона. Благоустройство региона
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