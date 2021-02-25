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ЖКУ снова подорожают: как изменятся тарифы на коммунальные услуги

25 февраля 2021 12:26
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ЖКУ снова подорожают: как изменятся тарифы на коммунальные услуги

В 2021 году планируется повысить утилизационный сбор на технику для добычи угля. Существует вероятность, что это приведёт к повышению тарифов на отопление и электричество. Впрочем, Минэнерго уже выступило с обращением, что на стоимость услуг ЖКХ для населения эта мера не повлияет. Тарифы повысят планово — в пределах 5%, пишет Life.ru.

Стоит отметить, что любое повышение какого-либо сбора, как правило, сказывается на ценах. Но это может произойти не сразу и не так явно.

— Тарифы на тепло и электричество для населения регулируются государством. Обычно их повышают с 1 июля. Все решения по этому году были приняты ещё в декабре, менять их не планируют. Соответственно, тарифы с 1 июля вырастут примерно на 4% — такое ограничение размера платы граждан за коммунальные услуги существует на федеральном уровне, — рассказал доцент Департамента мировой экономики, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Утилизационный сбор — это лишь один из многих факторов, который может повлиять на стоимость электричества. Его повышение, конечно, отразится на себестоимости угля и, как следствие, на себестоимости товаров и услуг, где он используется. Илья Долматов не думает, что для потребителей подорожание может оказаться существенным. В то же время он считает, что в условиях нашей экономики желательно всё же более плавно менять параметры утилизационного сбора.

"В нынешнем году, судя по заявлениям пресс-службы Минэнерго, за увеличение тарифов сверх инфляции можно не переживать. Плата за электроэнергию увеличится примерно на 5%. В зависимости от региона этот показатель может быть на 1% меньше или больше. А вот на то, что будет происходить с 2022 года, посмотреть хотелось бы уже сейчас. С учётом новых сборов и отмены некоторых налоговых льгот повышение может достигнуть 7−8%", Алексей Кричевский, эксперт «Академии управления финансами и инвестициями»

Некоторые статьи доходов компаний вынужденно выпали из-за пандемии. По словам Алексея Кричевского, они будут стараться наверстать темпы роста прибыльности предприятий уже в ближайшие годы, попутно увеличивая нагрузку на бюджеты пользователей — физических и юридических лиц. Он считает, что стоит готовиться к приличному росту цен на электроэнергию.

— Россияне действительно защищены от роста тарифов договорами и индексом платы за коммунальные услуги. Но из-за новых цен на уголь регионы могут изменить тарификацию. Как бы то ни было, рост тарифов отразится на стоимости товаров и разгонит темпы инфляции, — считает доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

Цены на электроэнергию в прошлом году в России достигли максимального уровня за последние пять лет. Речь идёт про оптовый рынок. Для европейской части России оптовая ставка увеличилась на 3,4%, для регионов Сибири — на 0,6%, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По его оценкам, оптовые цены на электроэнергию могут вырасти ещё на 5,6%. Аналитик считает, что это приведёт к ускорению инфляции. Затем последует рост цен на продукты питания, поскольку стоимость ЖКУ учитывается в производстве товаров.

Если решение о повышении утилизационного сбора будет принято в полном объёме без дробления на этапы, то рост тарифов на электроэнергию может стать максимальным.

 

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