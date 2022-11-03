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Жителям Самарской области предоставляется компенсация на газовое оборудование

3 ноября 2022 13:51
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Жителям Самарской области предоставляется компенсация на газовое оборудование

В Самарской области продолжается программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно провести газ к домам, расположенным вблизи от внутрипоселковых газопроводов. На Российской энергетической неделе Президент РФ Владимир Путин поручил регионам предоставить нуждающимся семьям единовременные выплаты в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение газа в дом.

В Самарской области такая мера соцподдержки отдельных категорий граждан и семей уже предоставляется с прошлого года. Ею успели воспользоваться более 120 семей. Размер единовременной выплаты составляет 145000 рублей. Этими средствами можно компенсировать расходы, связанные с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также оплатой услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей.

Многодетная семья Чуркиных из Ставропольского района получила данную выплату. Семья построила собственный дом в с. Пискалы, сейчас делают там ремонт. Многодетная семья получает все положенные меры соцподдержки, узнали и о программе социальной газификации. В феврале этого года подключили газ - важный этап при строительстве. Тогда же обратились в управление социальной защиты населения, а в марте уже получили соцвыплату.

Теперь в доме тепло и уютно. Раньше готовили и отапливались электричеством, что выходило дорого и было небезопасно.

«Трудностей с оформлением выплаты не было, специалисты соцзащиты помогли. Теперь в ванной у нас навесной газовый двухконтурный котел, который согревает воду. На кухне – газовая плита. С электричеством каждый раз необходимо было следить за тем, чтобы не перегрузить электросети. С газом жизнь стала комфортнее и экономнее. До - хуже было. И отопление плохое было, и кушать неудобно готовить на электричестве. А сейчас хорошо. Здоровье детей главное, чтобы не болели, чтобы всегда тепло было. Мы считаем, что это очень нужная мера поддержки многодетных семей», - рассказывают Надежда и Александр Чуркины.

Семья как многодетная пользуется и другими мерами соцподдержки, предоставляемыми в рамках национального проекта «Демография». Семейный бюджет пополняют ежемесячно пособие на детей, компенсации на проезд и питание учащихся, выплата на третьего и каждого последующего ребенка до 3 лет, компенсация на оплату ЖКУ, выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет и компенсации части родительской платы за детский сад и другие выплаты.

Рассчитывать на компенсационную выплату в рамках социальной газификации могут инвалиды и участники ВОВ и из вдовы, узники фашизма, лица, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», труженики тыла; инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, являющиеся получатели ежемесячного детского пособия, социального пособия и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также одиноко проживающие пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров (11 253 рубля).

«Жилье, куда необходимо провести газ, должно быть в собственности гражданина. Также условием является заключение договора с газораспределительной организацией о подключении помещения к сетям газораспределения после 21 апреля 2021 года. После заключения с ними договора, как только газ подключат, гражданин уже приходит к нам», - рассказала руководитель управления по муниципальному району Ставропольский главного управления социальной защиты населения Центрального округа Таисия Третьякова.

На реализацию этой меры в областном бюджете на 2022 год предусмотрено 30 млн рублей. Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. 

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