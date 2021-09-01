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Жители Самарской области смогут списать пени за неоплаченное тепло в сентябре

1 сентября 2021 14:06
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о старте акции «Осенний марафон».

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о старте акции «Осенний марафон». Стать ее участником просто – достаточно с 1 по 30 сентября 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию и получить полное списание пени за просрочку.

Данная акция для клиентов энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани проводится впервые. Она дает возможность тем горожанам, которые по тем или иным причинам накопили задолженность перед «ЭнергосбыТ Плюс» урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и войти в отопительный сезон без долгов.

«Для многих жителей региона летний период связан с дальними поездками или дачным отдыхом. Акция «Осенний марафон» предоставляет таким гражданам исключительную возможность, вернувшись из отпуска, оплатить квитанцию за тепло без переплат», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Самаре (846) 953-79-00, в Тольятти (8482) 24-92-55, в Сызрани и Новокуйбышевске (800) 600-03-90 и на официальном сайте.

 

Теги: акция списать пени ЭнергосбыТ Плюс

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