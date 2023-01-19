Жители Самарской области получат увеличенные счета за отопление

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Жители Самарской области в ближайшее время будут неприятно удивлены. Сумма в квитанциях вырастет.

Дело в том, что с 1 декабря увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В Самаре, например, рост составил 10,1%. В других населенных пунктах цифры иные.

Но и это еще не все. В I квартале 2023 года произойдет корректировка платы за тепловую энергию по итогам 2022 года. Это будет касаться тех, у кого в подъездах стоят общедомовые счетчики, и кто платит за отопление 12 месяцев равными долями.

«Сейчас посмотрят, сколько они оплатили, и сколько показал прибор учета. Надо будет доплатить, если не доплатили. Если больше платили, то будет корректировка в обратную сторону», - рассказал в эксклюзивном радиоинтервью ГТРК «Самара» Виктор Часовских – руководитель Самарского регионального центра «ЖКХ Контроль», председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области.

Виктор Часовских добавил, что чаще всего людям приходится доплачивать после такой корректировки, пишет ГТРК Самара.

«Посмотрим, чем дело закончится. Но мы выходили в прошлом году с инициативой по поводу того, что тем домам, где стоят общедомовые приборы учета, оплачивать по факту, то есть только в отопительный период. И большинство жителей губернии, кстати, нас поддержало в этом. И сейчас должны принять решение (это департамент тарифного регулирования, министерство) о том, что переходить Самарская область должна на оплату по факту. И тогда с началом отопительного периода 2023 года мы уже будем платить (там, где есть общедомовые приборы учета) по факту, то есть так же, как в квартире», - поделился эксперт, добавив, что в таком случае никакая корректировка уже не понадобится.