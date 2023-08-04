Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ожидают грозу
В Тольятти ожидают грозу
﻿Сотрудники Инжинирингового центра университета разработали и подготовили к производству детали и узлы для аэрокосмической техники
﻿Сотрудники Инжинирингового центра университета разработали и подготовили к производству детали и узлы для аэрокосмической техники
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
Курс евро поднялся выше 104 рублей
Представители областного минтранса совместно с общественниками оценили качество отремонтированных по нацпроекту дорог в Тольятти
Представители областного минтранса совместно с общественниками оценили качество отремонтированных по нацпроекту дорог в Тольятти
Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»
Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
В Тольятти момент кражи автомобиля зафиксировала видеокамера
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.78
0.94
EUR 102.53
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль красок
В Октябрьске мастера народного творчества и ремесел готовятся к традиционной «Батрацкой ярмарке»
Самарцев приглашают на Акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»

4 августа 2023 13:36
103
Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»

В офисе обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Новокуйбышевске состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «На дачу с удачей». Клиент энергокомпании получил новенький велосипед и защитный шлем.

Летняя акция проходила в Самарской области с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия в ней требовалось оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. Победителями розыгрыша призов стали четыре жителя региона.

«Акция проходила в нашей области во второй раз, и вызвала широкий интерес среди клиентов. В результате ее условия выполнили свыше 2300 горожан, среди которых и были определены счастливчики. Благодарю всех клиентов компании, принявших участие в летней акции, и приглашаю их испытать свою удачу в наших следующих инициативах!» – отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Сезон подарков от энергетиков продолжается: с 1 июля по 30 сентября 2023 года в регионе проходит акция «Офис в кармане». Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Победители получат в подарок от энергетиков смартфоны. Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании: https://samara.esplus.ru/promo/.

 

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Самарской ГРЭС
04 августа 2023, 10:51
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети Самарской ГРЭС
В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. ЖКХ
187
«Т Плюс» обследовал теплотрассу на улице Кирова с помощью робота-диагноста
02 августа 2023, 21:11
«Т Плюс» обследовал теплотрассу на улице Кирова с помощью робота-диагноста
На данном участке робот прошел порядка 80 метров, обследовав трубопровод под улицами Чапаева и Кирова. ЖКХ
475
Штаб подготовки к зиме прошел на энергообъектах «Т Плюс»
01 августа 2023, 20:12
Штаб подготовки к зиме прошел на энергообъектах «Т Плюс»
В ходе выездного заседания был проинспектирован ход перекладки теплотрасс в исторической части города. ЖКХ
595

  • Услуги по доставке
В центре внимания
в большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
4 августа 2023  14:23
В большинстве районов Самарской области ожидается жара +30, +34 С
87
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
4 августа 2023  14:11
303 двора и 141 общественное пространство: в Самаре и области продолжают активно благоустраивать территории
93
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
4 августа 2023  12:33
Самарский министр здравоохранения Армен Бенян опроверг информацию о своем задержании
150
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
4 августа 2023  11:23
17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской ЖД получили названия
176
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
4 августа 2023  10:44
Озеро в парке «Молодежный» в Самаре восстановлено на 80%
170
Весь список