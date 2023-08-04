Житель Новокуйбышевска получил велосипед от «ЭнергосбыТ Плюс» за победу в акции «На дачу с удачей!»

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В офисе обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Новокуйбышевске состоялась торжественная церемония подведения итогов акции «На дачу с удачей». Клиент энергокомпании получил новенький велосипед и защитный шлем.

Летняя акция проходила в Самарской области с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия в ней требовалось оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. Победителями розыгрыша призов стали четыре жителя региона.

«Акция проходила в нашей области во второй раз, и вызвала широкий интерес среди клиентов. В результате ее условия выполнили свыше 2300 горожан, среди которых и были определены счастливчики. Благодарю всех клиентов компании, принявших участие в летней акции, и приглашаю их испытать свою удачу в наших следующих инициативах!» – отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.