Жильцы дома по адресу ул. Бр.Коростелёвых, 46 А в Самаре десять лет не платили за воду. 

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В конце 2020 года «РКС-Самара» обнаружили дом, который не числился в платёжных документах.

Одноподъездный семиэтажный жилой дом по адресу: г. Самара, улица Братьев Коростелёвых, 46 А был подключён к централизованному водоснабжению и водоотведению с 2010 года, однако в «Самарские коммунальные системы» передан не был.

Заключение договоров, сбор платы за потреблённые услуги с населения и перечисление средств в ресурсоснабжающую компанию – это прямая обязанность руководителя ТСЖ. Не знать об этом он не мог, однако с «Самарскими коммунальными системами» договор не заключил.

Жильцы являлись молчаливыми соучастниками: оплачивая в ТСЖ услуги других ресурсных организаций, они не обращали внимания на то, что не платят за потребляемую питьевую воду и канализацию.

Согласно законодательству всем жителям дома будут выставлены счета по нормативу, исходя из количества прописанных или собственников, за последние три года. Материалы о действиях предыдущего председателя ТСЖ, который допустил такую халатность, будут переданы в контролирующие и надзорные органы.