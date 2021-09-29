Жилищный фонд Самары с теплом уже на 96,4%

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Организация теплоснабжения многоквартирных домов и учреждений социальной сферы Самары выходит на финишную прямую. Мониторинг сезонной работы ведется непрерывно. В городском штабе ситуацию анализируют в ежедневном режиме.

По состоянию на утро 29 сентября городской жилой фонд подключен к отоплению на 96,4%, порядка 9, 5 тысяч домов получают теплоресурс.

Социальные объекты заполняют теплоносителем в приоритетном порядке, батареи нагрелись уже в 99,8% таких зданий. В полном объеме с теплом – стационары с круглосуточным пребыванием людей, учреждения опеки и попечительства, СУЗы, школы, а также объекты дополнительного образования. В учреждениях культуры и спорта средний показатель составляет 96,5%.

Также, с начала текущей недели в администрациях внутригородских районов и профильном городском департаменте открыты «горячие линии», позвонив на которую жители смогут задать интересующие их вопросы по подаче отопления. Все заявки остаются на контроле до полного исполнения задач.

Ознакомиться с актуальными номерами телефонов «горячей линий» можно по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/32931/.