Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%

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Организация теплоснабжения многоквартирных домов и учреждений социальной сферы Самары продолжается. Мониторинг сезонной работы ведется непрерывно. В городском штабе ситуацию анализируют в ежедневном режиме.

Сегодня, 4 октября, совещание прошло под руководством вице-мэра Владимира Василенко в профильном городском департаменте.

«С начала включения отопления в многоквартирных домах прошла неделя. На сегодняшний день 89% городского жилищного фонда получают тепло. Если мы говорим о цифре прошлого года, то на аналогичный момент этот показатель достиг 73%. В этом году мы сработали на порядок организованнее. Практика подключения зданий к отоплению, не дожидаясь температурных показателей вполне успешна: механизм подключения домов происходит намного более организованно и своевременно. Потому что пока мы дождемся нужной температуры – уже холодно и люди начинают мерзнуть, волноваться и ждать, когда в их дома придет тепло. Сегодня у нас в планах подключить оставшийся жилищный фонд, а затем начать точечную работу», - рассказал Первый заместитель главы г.о. Самара.

К заполнению теплоносителем социальных объектов подошли в приоритетном порядке, батареи нагрелись уже в 99,8% таких зданий. В полном объеме с теплом – детские сады и школы, учреждения здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, а также опеки и попечительства.

По словам специалистов, часть учебных заведений все еще не подключена к теплу. Однако причина кроется в комфортных погодных условиях – по мере наступления холодов учебные заведения подадут заявку на подключение их к теплу.