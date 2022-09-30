Жилищный фонд Самары с теплом уже на 48,3%

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Подключение к теплоснабжению многоквартирных домов и учреждений социальной сферы Самары продолжается. Мониторинг данного вида сезонных работ ведется непрерывно.



К сегодняшнему дню порядка 5 тысяч домов уже получают теплоресурс.



К заполнению теплоносителем систем отопления в социальных объектах, таких как объекты здравоохранения, опеки и социальной защиты, а также детские сады и школы, подошли в приоритетном порядке. В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов – около 97% обеспечены теплом, также радиаторы нагрелись в 80% объектов здравоохранения. Таким образом, с теплом уже в 88,3% таких зданий.



При этом продолжают подключать отопление и в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта, а также в вузах и ссузах – порядка 70% таких учебных заведений отапливаются.