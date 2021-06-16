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Забор Самарской ГРЭС стал новым арт-пространством областной столицы

16 июня 2021 08:59
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Забор Самарской ГРЭС стал новым арт-пространством областной столицы

В рамках ВолгаФест 2021 жители и гости города приступили к реализации проекта «Общее решение», поддержанного компанией «Т Плюс». Забор Самарской ГРЭС начали раскрашивать в цветные полосы, каждый оттенок которых ассоциируется со знакомыми волжанам местами и районами. Первыми нанести краску на забор Самарской ГРЭС организаторы ВолгаФест предложили министру культуры Самарской области Татьяне Мрдуляш, главе г.о. Самара Елене Лапушкиной и директору филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» Александру Гришатову. 

«Теплоэнергетики в своей работе всегда ориентируются на мнение жителей, руководства муниципалитета, региона, меняя к лучшему города, повышая надежность теплоснабжения и создавая необходимый комфорт. Этот проект – символ коллективного формирования общественного пространства. Только объединившись, мы имеем силу преображать города, в которых живем», - отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. 

Ширина цветных полос стала отражением суммы мнений горожан в ходе онлайн голосования. Самыми популярными, набравшими большее количество голосов жителей Самары, стали «Рыбная бирюза», «Ночной волжский», «Вечерний Струковский», «Пурпурный на дне» и «Пляжный».

Наиболее активны оказались жители Октябрьского (332 голоса), Промышленного (222 голоса) и Ленинского (166 голосов) районов города. Принять участие в проекте, раскрасить забор старейшей в Поволжье электростанции может любой желающий до 20 июня. 

Напомним, проект направлен на общественное создание городского пространства. Количество полос и их ширина напрямую зависели от числа проголосовавших горожан и их предпочтений. На сегодня выбраны все 20 цветов волжской палитры. Причем каждый цвет имеет свое уникальное название и ассоциируется с известными локациями родного города: «Курмышовый», «Желтая хлебка», «Живой жигулевский, «Поздний закатный», «Весенний Проран», «Заволжский рассветный» и прочие.

Теги: арт-объект ГРЭС

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