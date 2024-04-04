За время работы РКС в Самаре налоговые отчисления предприятия выросли на 252%

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«РКС-Самара», являясь гарантированным поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения в г.о.Самара, выполняет важные социально-значимые обязательства. В первую очередь компания обеспечивает жителей города жизненно-важным ресурсом, питьевой водой, а так же отводом и очисткой бытовых стоков. От качества и технологических решений выполнения этих задач во многом зависит экология региона.

Выполняемая инвестиционная программа направлена на повышение качества и доступности водоснабжения (новые водоводы в п.Управленческий и в Куйбышевский район) и повышение экологической защиты от воздействия города миллионника за счет улучшения очистки сточных вод (проект реконструкции Городских очистных канализационных сооружений).

Кроме того, предприятие является надежным налогоплательщиком. За время работы в Самаре предприятие увеличило сумму поступлений на 252%, если в 2013 году в бюджеты разных уровней было перечислено 335 миллионов 675 тысяч рублей, то в 2023 эта сумма возросла до 1 миллиарда 180 миллионов 734 тысяч рублей.