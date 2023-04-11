За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах

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Питьевая вода планомерно появляется в домах самарцев - «РКС-Самара» продолжают программу «Вода с улицы - в дом», участники которой могут подключить ХВС дома на персональных условиях. В этом году в ресурсную компанию уже поступило 99 заявлений на подключение, 36 адресов уже отработали - там люди пользуются централизованным водоснабжением и перестали носить вёдра от колонки.

Программа по обеспечению холодным водоснабжением действует в Самаре шестой год, несколько лет назад она получила поддержку губернатора, Правительства Самарской области и городской администрации. Ресурсная компания намерена провести централизованное водоснабжение всем самарцам, и убрать с улиц водоразборные колонки, которые уже давно превратились в источник грязи, наледи и антисанитарии. На сегодня в Самаре остаётся около 300 колонок, постепенно их выведут из эксплуатации - после того, как вода будет проведена во все дома. В Красноглинском районе уже не осталось ни одной ВРК, на очереди следующие районы.

Подключение водопровода - доступная и понятная процедура, желающим поучаствовать в программе нужно обратиться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара». Специалисты изучат технические условия участка, рассчитают стоимость работ, подберут удобный вариант. С начала действия программы больше 2100 самарских домов уже подключились к городскому водопроводу.