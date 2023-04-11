Я нашел ошибку
Главные новости:
"Доход предпринимателя в России 75-100 тыс. рублей в месяц" - билайн бизнес
По данным билайн бизнес, доход предпринимателя в России 75-100 тыс. рублей в месяц
Более 90% россиян считают себя патриотами
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт сравнялась с долларом
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт сравнялась с долларом
В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
В связи с проведением «Космического полумарафона» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее
Новая выставка откроется в Тольяттинском краеведческом музее
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах
Самарец попросить друга оформить рассрочку для себя и перестал выходить на связь
Самарец попросить друга оформить рассрочку для себя и перестал выходить на связь
Бездомный упал с высоты на коляску с ребенком в центре Москвы
Бездомный упал с высоты на коляску с ребенком в центре Москвы
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.74
-0.66
EUR 89.17
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»
Самарский зоопарк приглашает на квест "Животные-покорители космоса"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах

11 апреля 2023 13:04
77
За три месяца централизованное водоснабжение появилось еще в 36 самарских домах

 Питьевая вода планомерно появляется в домах самарцев - «РКС-Самара» продолжают программу «Вода с улицы - в дом», участники которой могут подключить ХВС дома на персональных условиях. В этом году в ресурсную компанию уже поступило 99 заявлений на подключение, 36 адресов уже отработали - там люди пользуются централизованным водоснабжением и перестали носить вёдра от колонки.

Программа по обеспечению холодным водоснабжением действует в Самаре шестой год, несколько лет назад она  получила поддержку губернатора, Правительства Самарской области и городской администрации. Ресурсная компания намерена провести централизованное водоснабжение всем самарцам, и убрать с улиц водоразборные колонки, которые уже давно превратились в источник грязи, наледи и антисанитарии. На сегодня в Самаре остаётся около 300 колонок, постепенно их выведут из эксплуатации - после того, как вода будет проведена во все дома. В Красноглинском районе уже не осталось ни одной ВРК, на очереди следующие районы.

Подключение водопровода - доступная и понятная процедура, желающим поучаствовать в программе нужно обратиться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара». Специалисты изучат технические условия участка, рассчитают стоимость работ, подберут удобный вариант. С начала действия программы больше 2100 самарских домов уже подключились к городскому водопроводу.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется.
07 апреля 2023, 15:05
 «РКС-Самара» информирует о работах на сетях водоснабжения на следующей неделе
Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется. ЖКХ
2031
Специалисты "РКС-Самара" в свободное от работы время создают арт-фигуры для Аллеи хорошего настроения
07 апреля 2023, 13:45
Специалисты "РКС-Самара" в свободное от работы время создают арт-фигуры для Аллеи хорошего настроения
Какую тему придумали в этом году, пока секрет. ЖКХ
752
Работа КНС на Красном Кряжке восстановлена, ограничения сняты
07 апреля 2023, 09:31
Работа КНС на Красном Кряжке восстановлена, ограничения сняты
Водоотведение на Красном Кряжке работает в штатном режиме. ЖКХ
551

В центре внимания
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
11 апреля 2023  12:49
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
85
Проект
11 апреля 2023  11:46
Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля
134
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
11 апреля 2023  11:38
14 апреля в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
113
Летом в детских оздоровительных лагерях Самарского региона смогут отдохнуть почти 44 000 детей
11 апреля 2023  10:07
Летом в детских оздоровительных лагерях Самарского региона смогут отдохнуть почти 44 000 детей
147
Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область на сегодняшний день является одним из сильнейших научно-образовательных центров страны.
10 апреля 2023  19:21
Достойное образование - залог технологического суверенитета страны: Дмитрий Азаров выступил на Областной студенческой научной конференции
1040
Весь список