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За перекладками тепловых сетей жители Самары и Новокуйбышевска могут следить онлайн

12 августа 2021 15:59
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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» создал интерактивный портал.

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» создал интерактивный портал. Там можно посмотреть актуальную информацию по основным участкам ремонтов тепловых сетей. 

ПАО «Т Плюс» продолжает готовить Самарскую область к отопительному сезону и ведет работы в различных районах как областной столицы, так и в других городах. Выбрав на указанном сайте улицу, можно детально ознакомиться с каждым объектом работ в Самаре и Новокуйбышевске, узнать сроки реконструкции и получить краткую информацию о производимых работах.

Кроме того, на портале:

— оплатить счета без комиссии;

— передать показания счетчиков, а заодно узнать, почему важно это делать ежемесячно;

— подписаться на онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», с помощью которых можно получать счета на электронную почту и решать коммунальные вопросы, не выходя из дома;

— получить полезные знания о правилах энергобезопасности;

— связаться с энергетиками напрямую и задать вопрос.

 

Теги: интерактивный портал Т ПЛЮС

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