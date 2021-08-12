За перекладками тепловых сетей жители Самары и Новокуйбышевска могут следить онлайн

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» создал интерактивный портал. Там можно посмотреть актуальную информацию по основным участкам ремонтов тепловых сетей.

ПАО «Т Плюс» продолжает готовить Самарскую область к отопительному сезону и ведет работы в различных районах как областной столицы, так и в других городах. Выбрав на указанном сайте улицу, можно детально ознакомиться с каждым объектом работ в Самаре и Новокуйбышевске, узнать сроки реконструкции и получить краткую информацию о производимых работах.

Кроме того, на портале:

— оплатить счета без комиссии;

— передать показания счетчиков, а заодно узнать, почему важно это делать ежемесячно;

— подписаться на онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», с помощью которых можно получать счета на электронную почту и решать коммунальные вопросы, не выходя из дома;

— получить полезные знания о правилах энергобезопасности;

— связаться с энергетиками напрямую и задать вопрос.