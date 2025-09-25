За летний сезон «Т Плюс» обновила 5,7 километров тепловых сетей в Новокуйбышевске

123

Сотрудники «Т Плюс» завершают подготовку города к отопительному сезону. В этом году работы по реконструкции подземных теплотрасс прошли на пяти объектах города.

Наиболее масштабные перекладки выполнены энергетиками в 39 квартале. Здесь обновлено свыше 2,5 километров коммуникаций, собраны новые железобетонные лотки и тепловые камеры. Замена внутриквартальных сетей позволила повысить надёжность теплоснабжения 17 многоквартирных домов и 3 социальных объекта. На данный момент все объекты 39 квартала получают горячее водоснабжение по новым теплотрассам, а теплоэнергетики заканчивают строительно-монтажные работы и приступают к приведению всей территории в порядок.

На четырёх других участках «Т Плюс» восстанавливает благоустройство после плановых перекладок. В частности, в квартале 77, где было заменено 888 метров теплосети уже установлен бордюрный камень, выполняется укладка асфальта и отсыпка газонов чернозёмом. В планах теплоэнергетиков привести в порядок все объекты реконструкции теплосетей до 1 ноября.