Главные новости:
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
За летний сезон «Т Плюс» обновила 5,7 километров тепловых сетей в Новокуйбышевске

25 сентября 2025 13:44
123
За летний сезон «Т Плюс» обновила 5,7 километров тепловых сетей в Новокуйбышевске

Сотрудники «Т Плюс» завершают подготовку города к отопительному сезону. В этом году работы по реконструкции подземных теплотрасс прошли на пяти объектах города.

Наиболее масштабные перекладки выполнены энергетиками в 39 квартале. Здесь обновлено свыше 2,5 километров коммуникаций, собраны новые железобетонные лотки и тепловые камеры. Замена внутриквартальных сетей позволила повысить надёжность теплоснабжения 17 многоквартирных домов и 3 социальных объекта. На данный момент все объекты 39 квартала получают горячее водоснабжение по новым теплотрассам, а теплоэнергетики заканчивают строительно-монтажные работы и приступают к приведению всей территории в порядок.

На четырёх других участках «Т Плюс» восстанавливает благоустройство после плановых перекладок. В частности, в квартале 77, где было заменено 888 метров теплосети уже установлен бордюрный камень, выполняется укладка асфальта и отсыпка газонов чернозёмом. В планах теплоэнергетиков привести в порядок все объекты реконструкции теплосетей до 1 ноября.

Теги: Т ПЛЮС

«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
24 сентября 2025, 14:02
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
Специалисты «Т Плюс» в общей сложности обновили 15,7 километров тепловых сетей на семи участках в Тольятти. ЖКХ
350
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов
23 сентября 2025, 11:06
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды от своих клиентов
Энергетики напоминают, что от своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции. ЖКХ
392
Новые клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали осеннюю акцию «Плати – не ПЕНЯй!»
18 сентября 2025, 11:28
Новые клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали осеннюю акцию «Плати – не ПЕНЯй!»
Присоединиться к осенней активности можно до 30 сентября 2025 года. ЖКХ
695

В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
165
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
180
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
170
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
368
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
370
