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За год прирост пользователей онлайн-сервисов «ЭнергосбыТ Плюс» составил почти 70%

11 мая 2021 15:24
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Значительная часть «новичков» - это пожилые и маломобильные граждане.

За год прирост пользователей онлайн-сервисов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» достиг почти 70%. Значительная часть «новичков» - это пожилые и маломобильные граждане.

 

На официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru можно воспользоваться множеством различных дистанционных сервисов. В частности, клиенты могут, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность, произвести оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, передать показания приборов учета и сделать многое другое. Например, на сегодняшний день каждый второй клиент Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющий индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, ежемесячно передает данные о начислениях с помощью онлайн-каналов.

«Благодаря онлайн-сервисам энергокомпании сегодня можно дистанционно решить все вопросы. Для этого вовсе нет необходимости посещать офисы обслуживания и дожидаться освобождения консультанта в очереди. В онлайне нет очередей! И это особенно актуально в условиях начала дачного сезона и сохранения угрозы распространения COVID-19», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Все подробности об онлайн-сервисах можно узнать на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». 

 

Фото:   pixabay

 

 

 

Теги: онлайн-сервис ЭнергосбыТ Плюс

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