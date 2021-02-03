За год еще сотни самарских домов забрали из «общего котла» деньги на капремонт

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В Самарской области уже каждый десятый многоквартирный дом (МКД) не отчисляет средства на капремонт в «общий котел» регоператора.

По итогам 2020 года их количество выросло с 1505 до 1774, или с 8,7 до 10,1% от всех домов, включенных в программу капремонта. Доля МКД, которые перечисляют средства на общий счет Фонда капремонта, соответственно, уменьшилась с 91,3 до 89,9%. Эти данные содержатся в отчете ФКР за 2020 год. Общее число домов в программе капремонта при этом увеличилось с 17 348 до 17576.



В основном собственники жилья предпочитают перечислять средства на специальные счета ТСЖ, ЖСК или УК, которые управляют их домами. Количество этих МКД в 2020 году увеличилось с 1207 до 1400 (с 7 до 8%). МКД, которые перевели средства на спецсчета, открытые у регоператора, стало больше на 76 (374 вместо 298, или 2,1% вместо прошлогодних 1,7%).



На старте реформы в 2014 году в Самарской области насчитывалось всего 384 дома, которые решили формировать фонд капремонта на специальном счете регионального оператора, еще 501 — на специальном счете своей управляющей организации.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в Самарской области ждать перевода на специальный счет собственникам МКД приходится целый год. Это максимальный срок, определенный федеральным законодательством. Одно время действовал период в 9 месяцев, но в регионе достаточно быстро отменили его и вернулись к годовому сроку, ссылаясь на то, что так регоператору легче планировать работы.