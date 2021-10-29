За 9 месяцев 2021 года специалисты «РКС-Самара» переложили около 8 километров аварийных участков труб

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Длина водопроводных сетей Самары – более 1 600 км. Если все трубы вытянуть в одну линию, она дотянется до Краснодара. Кроме того, в городскую систему водоснабжения входят более 26 000 задвижек и 25 000 колодцев, более 4 500 пожарных гидрантов. Всё это непростое оборудование, находящееся главным образом под землей, необходимо регулярно осматривать, своевременно проводить ремонты и замену.

За 9 месяцев 2021 года специалисты «РКС-Самара» заменили 464 задвижки и 552 отремонтировали, 152 пожарных гидранта заменили и 311 отремонтировали, переложили около 8 километров аварийных участков труб.

Особое внимание компания продолжает уделять состоянию колодцев и наличию на них крышек, это зона повышенной опасности. В текущем году было отремонтировано 602 водопроводных колодца и заменено 504 крышки. Несмотря на постепенное сокращение водоразборных колонок, их состоянию продолжает уделяться должное внимание. За 9 месяцев было произведено более тысячи текущих ремонтов водоразборных колонок и 168 капитальных.

В условиях пандемии все предприятия оказались в сложных условиях. «РКС-Самара» является предприятием жизнеобеспечения, от его работы во многом зависит здоровье всего города. В компании проведены организационные мероприятия, чтобы увеличение случаев заболеваний не сказалось на стабильной работе. Этого удалось добиться: предприятие полностью выполняет и большую инвестиционную программу по модернизации головных сооружений (насосно-фильтровальных станций и городских очистных сооружений), и все планы по текущему и капитальному ремонту сетей.