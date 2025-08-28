XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре

62

27 августа в Самаре в рамках XVII Конференции водоканалов России состоялось пленарное заседание, посвящённое мерам поддержки отрасли и перспективным направлениям развития законодательства.

Вместе с представителями российских предприятий, профильных министерств и экспертами из 30 регионов страны в нем приняли участие министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, глава города Самара Иван Носков и главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы» Владимир Бирюков.

На конференции участники рассматривают ход реализации государственных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры, обновлению систем водоснабжения, реконструкции очистных сооружений, снижению негативного воздействия сточных вод на водные объекты. Особое внимание уделяется взаимодействию бизнеса и власти.

«Темы, которые поднимаются в ходе конференции, особенно важны для больших городов, городов с историей. Сейчас мы в Самаре плотно работаем с компанией РКС, координируем работу по благоустройству города с производственной программой предприятия по замене и ремонту сетей. Это является важной частью сотрудничества предприятия и муниципалитета. Желаю всем участникам плодотворной работы и новых стратегических решений», – сказал глава города Самара Иван Носков.