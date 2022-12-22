Всем коммунальным службам Самары поставлена задача подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели

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Комментарий мэра Самары Елены Лапушкиной:

"Получила прогноз погоды от «Приволжского УГМС». Объявлен желтый уровень опасности. Завтра ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с, гололед, в ночные часы сильный мокрый снег, метель при видимости 1-2 км.

Поставила задачу всем коммунальным службам подготовиться к работе в ночь в условиях снегопада, гололедицы и метели. Все главы районов будут контролировать ход и качество работ на своих территориях, координировать работу управляющих организаций.

Перед МП «Благоустройство» стоит задача в ночь обеспечить уборку улично-дорожной сети, обработку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, подходов и подъездов к социальным учреждениям противогололедными материалами, чтобы в условиях снегопада подготовить город к новому рабочему дню".

Фото: администрация Самары