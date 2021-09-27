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Все жилые дома в Самаре будут подключены к отоплению до 30 сентября

27 сентября 2021 17:16
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В целом по области в 22 494 домах отопление уже есть, оставшиеся 1145 подключат в течение текущей недели.

В понедельник, 27 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на традиционном оперативном совещание с руководителями министерств, ведомств и муниципальных образований региона обсудил вопрос подачи тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома.

Напомним, отопительный сезон в губернии из-за резкого понижения среднесуточных температур начался раньше запланированного срока. По инициативе главы региона тепло в детские сады, школы и учреждения здравоохранения, а также квартиры жителей области начало поступать уже с 16 сентября. Более раннее включение тепла обусловлено заботой о людях, в целях недопущения массового распространения респираторных заболеваний.

В регионе всего 2140 котельных, из них 2091 – запущены в работу. Из общего числа социальных учреждений осталось подключить к теплу 3 школы, 2 детских сада.

«Не все котельные запущены в селе Богатое: из восьми отопление подают пять. Из оставшихся котельных две обеспечивают теплом школу и одна фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня до конца рабочего дня они начнут работать. Кроме того, до конца сентября завершится техническое перевооружение котельной в Нефтегорске», – доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов.

В целом по области в 22 494 домах отопление уже есть, оставшиеся 1145 подключат в течение текущей недели. В Автограде отопления нет лишь в шести МКД, где идет либо капитальный ремонт, либо устраняются порывы теплосетей. «Дома, где идут работы в рамках программы Фонда капитального ремонта области, планируем запустить на следующей неделе», – отметил Глава Тольятти Николай Ренц. Руководитель региона поручил разобраться в сроках исполнения контрактных обязательств по ремонту домов, которые вышли за рамки подготовки к отопительному сезону.

В Самаре из общего количества домов к теплу подключены 92%. По словам Главы областной столицы Елены Лапушкиной, батареи в оставшихся МКД станут горячими до 30 сентября. «По состоянию на утро не были подключены 942 дома. В половине их них отопление появится уже сегодня до конца дня», – отметила она и добавила, что после завершения перекладок теплосетей будет подключена одна оставшаяся школа №119 и детские сады №94 и №140. «Планируем сегодня запустить отопление», – подчеркнула Глава города.

Дмитрий Азаров отметил, что прошло уже достаточно времени для того, чтобы отопление поступало во все социальные объекты и дома. «Отопительный сезон стартовал 16 сентября. Две недели –запредельный срок на «раскачку». Городская администрация, судя по всему, ввела меня в заблуждение, сказав, что на эту дату вся технологическая составляющая была в полной готовности принять тепло и схема вся собрана. Я, принимая обращения граждан, вижу, что это не соответствует действительности», – акцентировал Дмитрий Азаров. Он поручил разобраться в этом вопросе и предоставить исчерпывающую информацию о готовности сетей на 16 сентября. «Если бы все было готово, как мне сообщили, десять дней хватило бы на подключение и социальных объектов, и жилых домов – это достаточный срок. У вас прошло две недели, и люди сообщают мне адреса, где до сих пор нет тепла. Их нужно отработать в первую очередь, – поставил задачу Губернатор. – Проверяйте, считаю, что в причинах задержки подачи отопления нужно разобраться. Если нужна помощь по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями, я готов вместе с вами устроить разбор полетов. Если вопрос лежит в плоскости работы ваших подчиненных, надеюсь, вы примите соответствующие решения».

 

Фото:    pixabay

 

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