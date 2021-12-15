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Все профильные службы Самары в предстоящие новогодние праздники будут работать без выходных

15 декабря 2021 09:54
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Все профильные службы Самары в предстоящие новогодние праздники будут работать без выходных

Все профильные службы города в предстоящие новогодние праздники будут работать без выходных. Это касается предприятий, отвечающих за благоустройство, управляющих и других коммунальных компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также ответственных лиц внутригородских районов, департаментов и всех подведомственных подразделений, на которые возложены функции контроля. 
 
«Для нас важно обеспечить комфорт для горожан, для этого мы и трудимся. Поэтому заранее предупреждаю всех ответственных о том, что в графиках должны фигурировать также водители, машинисты экскаватора и другие механизаторы, и в целом нужно предусмотреть выход всего необходимого персонала для оперативного решения самых разных задач», – подчеркнул Первый вице-мэр Владимир Василенко. 
 
25-28 декабря районные администрации должны будут проверить готовность управляющих организаций к работе в новогодние праздники.

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