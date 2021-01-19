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В Самаре повысился спрос на строительный бизнес

19 января 2021 09:49
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В Самаре повысился спрос на строительный бизнес

Аналитики Авито исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса России по итогам 2020 года.

Несмотря на то, что в целом спрос на него по сравнению с 2019 годом снизился, в отдельных сферах зафиксировано значительное повышение интереса со стороны покупателей. В частности, это сельское хозяйство и строительство. В среднем по России стать хозяином своего дела можно за 500 тысяч рублей. В Самаре популярны строительные предприятия, интересоваться ими в 2020 году стали на 30% больше.

По итогам 2020 года в разделе “Готовый бизнес” Авито зафиксирована положительная динамика спроса по объявлениям о продаже некоторых категорий компаний. Бизнес в сфере строительства стал востребованнее на 19%, а компании в сфере сельского хозяйства - на 31%. При этом россияне стали реже продавать готовый бизнес, чем в 2019 году. Это свидетельствует о том, что, несмотря на стихийно возникший кризис, большая часть предпринимателей России заняли выжидательную позицию. В целом по стране количество объявлений о продаже готовых предприятий на Авито стало на 13% меньше, чем год назад.

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Комментарии

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