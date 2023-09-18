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Время проверить квитанции - "РКС-Самара" разъясняют, чем опасны пени

18 сентября 2023 10:43
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Время проверить квитанции - "РКС-Самара" разъясняют, чем опасны пени

Услуги ЖКХ необходимо оплачивать своевременно и в полном объёме. Об этом знают все, но не все соблюдают правило. Опоздание с оплатой ведёт к задержкам финансирования работ, может сказаться на качестве услуг. Чтобы такое происходило реже, для «забывашек» закон предусматривает начисление пени за просрочку. В зависимости от срока  пени составляют от 1/300 до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день. На первый взгляд, сумма невеликая, но если абонент игнорирует квитанции из года в год, то проблема становится серьёзной.

Например, абонент, проживающий по ул.Гая, 21, не оплачивал счета «РКС-Самара» и в 2021 году к сумме долга «отрастил» пени в размере 239 рублей, в 2022 году пени выросли до 1301 рубля, а на сегодня при долге в 22 958,51 рублей ему ещё нужно оплатить дополнительно пени 3097,52 руб. Другой пример: абонент, проживающий на ул.Воеводина, 63, помимо основного долга должен будет оплатить еще 11 287 руб., а в общей сложности, за годы неплатежей он накопил более 128 тысяч рублей долга.

Пени, как и сам долг, судами признаются обязательными к оплате. Пока не погашены пени, абонент остается неплательщиком. Не копите долги и пени, оплачивайте услуги водоснабжения и водоотведения своевременно.

 

Теги: РКС-Самара

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