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Временно холодная вода в частном секторе в районе улицы Потапова будет подаваться с пониженным давлением

1 июня 2021 14:08
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В связи со строительством транспортной развязки.

В связи со строительством транспортной развязки 2 и 3 июня 2021 года холодная вода в частном секторе в районе улицы Потапова будет подаваться с пониженным давлением. 

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии подрядчик переносит инженерные коммуникации. 2 и 3 июня 2021 года будут проходить работы на водоводах. 

Специалисты «РКС-Самара» подготовили водопроводные сети этого района и сделают все необходимые технологические переключения, чтобы минимизировать неудобство горожан. Практически все самарцы будут с водой. На пониженном давлении останется только частный сектор в границах Московского шоссе – ул.Потапова – ул.Ново-Садовой – Ботанического переулка. 

 

Теги: водоснабжение ограничение

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