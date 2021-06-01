Временно холодная вода в частном секторе в районе улицы Потапова будет подаваться с пониженным давлением

199

В связи со строительством транспортной развязки 2 и 3 июня 2021 года холодная вода в частном секторе в районе улицы Потапова будет подаваться с пониженным давлением.

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии подрядчик переносит инженерные коммуникации. 2 и 3 июня 2021 года будут проходить работы на водоводах.

Специалисты «РКС-Самара» подготовили водопроводные сети этого района и сделают все необходимые технологические переключения, чтобы минимизировать неудобство горожан. Практически все самарцы будут с водой. На пониженном давлении останется только частный сектор в границах Московского шоссе – ул.Потапова – ул.Ново-Садовой – Ботанического переулка.