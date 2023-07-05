Водоводы для Управленческого уже подведены к насосно-фильтровальной станции

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Два водовода диаметром 600 мм, по которым волжская вода пойдёт в дома посёлка Управленческий, буквально готовы включиться в сеть. Трубы проложены вдоль Волжского шоссе от насосной станции третьего подъёма до станции второго подъёма - её построили в Студёном овраге на НФС-2.

В здании уже установлены насосы и запорная арматура, проведены все инженерные коммуникации, идёт отделка внутренних помещений. После завершения всех работ специалисты начнут присоединение водоводов к насосной станции и подключение новой схемы водоснабжения.

Планируется, что уже осенью мягкая волжская вода пойдёт по новым линиям в дома 40 000 жителей посёлка Управленческий. Проект, который несколько лет назад казался нереальным, стал возможным благодаря совместной работе городской администрации и «РКС-Самара» в рамках государственно-частного партнёрства. По инвестиционной программе предприятия на строительство новых водоводов направлено 1,2 млрд рублей.