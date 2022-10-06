Я нашел ошибку
Главные новости:
Спортсмен из Самарской области выиграл в метании диска паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"
Спортсмен из Самарской области выиграл в метании диска паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"
Областные власти направили Самаре 32 млн рублей на отлов безнадзорных животных
Областные власти направили Самаре 32 млн рублей на отлов безнадзорных животных
Бюджет Самарской области за 2022 год вырос на 70%
Бюджет Самарской области за 2022 год вырос на 70%
У школы в Новокуйбышевске задержали мужчину с игрушечным пистолетом
У школы в Новокуйбышевске задержали мужчину с игрушечным пистолетом
«АвтоВАЗ» решил отказаться от выпуска машин с роботизированной коробкой передач
«АвтоВАЗ» решил отказаться от выпуска машин с роботизированной коробкой передач
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
Более 69% жилых домов Самарской области подключили к теплу
Более 69% жилых домов Самарской области подключили к теплу
Делегация Самарской области приняла участие в XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ
Делегация Самарской области приняла участие в XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.4
0.61
EUR 58.06
1.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Водовод в посёлке Кировского района Самары готов более чем на 70%

6 октября 2022 12:58
131
Водовод в посёлке Кировского района готов более чем на 70%

В посёлке Зубчаниновка продолжается строительство нового водовода. Специалисты проложили уже 3000 метров под землёй, осталось ещё 800 м. Большую часть работ выполнили бестраншейным методом с помощью горизонтально-наклонного бурения.

Труба диаметром 300 мм проходит в районе улиц Арзамасской, Бортмехаников, Чекистов и Смышляевскому шоссе: там, где ранее не было водопроводных сетей. Новая линия повысит надёжность системы водоснабжения в посёлке Зубчаниновка, позволит подключить безводные участки к городской распределительной сети и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры района. Кроме того, вода, поступающая по строящейся линии, в случае необходимости, обеспечит пожаротушение. В перспективе по этому участку сети воду можно будет подавать и жителям района Аэропорт-2.

Работы ведутся в рамках  инвестиционной программы «РКС-Самара». Стоимость проекта - почти 132 миллиона рублей. Строительство планируется завершить к концу 2022 года.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
06 октября 2022, 12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
К октябрю на сайте samcomsys.ru зарегистрировались больше 5000 организаций. ЖКХ
123
«РКС-Самара» участвуют в водном форуме в Перми
03 октября 2022, 12:10
«РКС-Самара» участвуют в водном форуме в Перми
Главная тема форума «Живая Кама»  - федеральная программа «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». ЖКХ
508
«РКС-Самара» запланировали разного рода работы  в Советском, Красноглинском и Кировском районах .
30 сентября 2022, 15:29
«РКС-Самара»: на следующей неделе запланированы несколько работ с кратковременным отключением воды
«РКС-Самара» запланировали разного рода работы  в Советском, Красноглинском и Кировском районах. ЖКХ
2986

В центре внимания
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
124
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
169
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
6 октября 2022  10:20
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
187
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
6 октября 2022  09:25
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
191
Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
5 октября 2022  14:35
«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам
1513
Весь список