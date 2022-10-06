Водовод в посёлке Кировского района Самары готов более чем на 70%

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В посёлке Зубчаниновка продолжается строительство нового водовода. Специалисты проложили уже 3000 метров под землёй, осталось ещё 800 м. Большую часть работ выполнили бестраншейным методом с помощью горизонтально-наклонного бурения.

Труба диаметром 300 мм проходит в районе улиц Арзамасской, Бортмехаников, Чекистов и Смышляевскому шоссе: там, где ранее не было водопроводных сетей. Новая линия повысит надёжность системы водоснабжения в посёлке Зубчаниновка, позволит подключить безводные участки к городской распределительной сети и будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры района. Кроме того, вода, поступающая по строящейся линии, в случае необходимости, обеспечит пожаротушение. В перспективе по этому участку сети воду можно будет подавать и жителям района Аэропорт-2.

Работы ведутся в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара». Стоимость проекта - почти 132 миллиона рублей. Строительство планируется завершить к концу 2022 года.