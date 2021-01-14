Водопроводные сети «Водных технологий» перешли в «Самарские коммунальные системы»

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С 1 ноября 2020 года за водоснабжение всего Куйбышевского района отвечают специалисты «РКС-Самара».

Из-за особенностей развития коммунальной структуры Куйбышевского района Самары сети водоснабжения и водоотведения здесь оказались в наиболее изношенном состоянии. В конце 2014 года компания, арендующая бóльшую часть сетей водоснабжения и водоотведения района, просто отказалась от их дальнейшей эксплуатации. В силу различных законодательных и административных обстоятельств в тот период единственным выходом из ситуации стало создание компании, близкой к «Самарским коммунальным системам», которая могла бы поддерживать работоспособность сетей и начать постепенно улучшать их состояние. Такой компанией стали «Водные технологии». При этом тариф на предоставляемые услуги был ниже, чем в других районах Самары.

В ноябре 2020 года было принято решение о передаче сетей водоснабжения от «Водных технологий» «Самарским коммунальным системам» с целью максимально эффективного использования ресурсов для дальнейшего снижения аварийности. Кроме того, перспективы развития водоснабжения Куйбышевского района требуют активной работы крупной компании, имеющий опыт реализации больших инвестиционных проектов, таких как «Самарские коммунальные системы». Сети водоотведения части Куйбышевского района пока по-прежнему находятся на обслуживании «Водных технологий».

Обращаем внимание абонентов! Теперь вам будет приходить сдвоенная квитанция, в которой будет указано два исполнителя и получателя платы за услуги: за водоснабжение – «Самарские коммунальные системы», за водоотведение – «Водные технологии». Тарифы до 1 июля 2021 года останутся неизменными, все расходы, связанные с переходным периодом и разницей в тарифах, «Самарские коммунальные системы» берут на себя.

Оплата услуг водоснабжения может производиться несколькими способами: электронные сервисы Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, Почта России и др. Комиссия взимается только при оплате квитанций через операторов Сбербанка. (Подробнее на сайте https://samcomsys.ru/payment). Оплата услуг водоотведения в «Водные технологии» остаётся в прежнем режиме.

Передать показания приборов учёта водоснабжения можно всеми прежними способами, к которым добавился личный кабинет на сайте samcomsys.ru. Там необходимо зарегистрировать новый лицевой счёт.

Вопросы, связанные с работой «Водных технологий» и «Самарских коммунальных систем» в Куйбышевском районе Самары и оплатой услуг водоснабжения и водоотведения, можно задать в центре обслуживания клиентов на ул. Бакинской, 22А лично или по телефонам: 207-27-48, 207-27-19, 207-27-54.



