«Вода с улицы - в дом»: больше 3,5 тысяч самарцев получили воду в доме на персональных условиях

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Вода в доме оказалась нужнее колонок на улицах. «РКС-Самара» продолжают программу «Вода с улицы - в дом», участники которой могут подключить ХВС дома на персональных условиях. За несколько лет, пока действует программа, ресурсная компания завела воду в 2250 домов - частных и многоквартирных. Жители этих домов больше не ходят за водой с вёдрами, чистая питьевая вода доступна им круглосуточно.

Программа по обеспечению холодным водоснабжением действует в Самаре шестой год, несколько лет назад она получила поддержку губернатора, Правительства Самарской области и городской администрации. Ресурсная компания намерена провести централизованное водоснабжение всем самарцам, и убрать с улиц водоразборные колонки, которые уже давно превратились в источник грязи, наледи и антисанитарии. На начало октября в Самаре осталось меньше 300 колонок, постепенно их выведут из эксплуатации - после того, как вода будет проведена во все дома. В Красноглинском районе уже не осталось ни одной ВРК, на очереди следующие районы.

Для участия в программе нужно обратиться в производственно-коммерческую службу «РКС-Самара», где специалисты изучат технические условия участка, рассчитают стоимость работ и подберут удобный вариант для каждого абонента.

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