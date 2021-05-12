Во всех внутригородских районах Самары начнется сезонный покос травы

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В Самаре на еженедельном совещании Первый заместитель Главы города Владимир Василенко актуализировал задачи, которые стоят перед службами благоустройства, коммунальщиками.



Обсудили вопрос обеспечения безопасности на несанкционированных пляжах. Речь шла об озерах и других водоемах, где купание не предусмотрено. У таких объектов выставлены аншлаги с предупреждением. Также административным комиссиям поручено усилить работу в части привлечения к ответственности нарушителей-пловцов.



К завозу песка, установке пляжного оборудования и другим работам по обустройству официальных пляжей приступят, как только уровень воды в Волге опустится до нужной отметки.



Во всех внутригородских районах поручено начать сезонный покос травы. Это позволит не только уберечь территории от возгорания. Сезонный уход за территориями сделает облик города более эстетичным, а также снизит аллергенную нагрузку на горожан.