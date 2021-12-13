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Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 

13 декабря 2021 11:35
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Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 

14 декабря из-за работ на напорном коллекторе необходимо ограничить пользование канализацией. 

В Куйбышевском районе планируется заменить участок  напорного коллектора, повреждённого 24 ноября сотрудниками ООО «СамараТрансСтрой». Специалисты «РКС-Самара» в ночь с 24 на 25 ноября провели срочный  временный ремонт трубы и запустили систему водоотведения в районе. 

Полностью восстанавливать коллектор будут сотрудники ООО «СамараТрансСтрой»  14 декабря.  По техническим условиям участка будет полностью остановлен коллектор и  канализационно-насосные станции. В Куйбышевском районе необходимо ограничить пользование канализацией в жилых и офисных зданиях с 20:00 14.12.2021 г. до 07:00 15.12.2021 г. в границах улиц Пугачёвский тракт, Батайская, Стадионная, Придорожная.

 

Теги: Акценты В центре внимания РКС-Самара

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