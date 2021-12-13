Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 

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14 декабря из-за работ на напорном коллекторе необходимо ограничить пользование канализацией.

В Куйбышевском районе планируется заменить участок напорного коллектора, повреждённого 24 ноября сотрудниками ООО «СамараТрансСтрой». Специалисты «РКС-Самара» в ночь с 24 на 25 ноября провели срочный временный ремонт трубы и запустили систему водоотведения в районе.

Полностью восстанавливать коллектор будут сотрудники ООО «СамараТрансСтрой» 14 декабря. По техническим условиям участка будет полностью остановлен коллектор и канализационно-насосные станции. В Куйбышевском районе необходимо ограничить пользование канализацией в жилых и офисных зданиях с 20:00 14.12.2021 г. до 07:00 15.12.2021 г. в границах улиц Пугачёвский тракт, Батайская, Стадионная, Придорожная.