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Вниманию абонентов, оплачивающих водоснабжение и водоотведение через автоплатёж и Сбербанк-онлайн

2 июня 2022 15:04
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Вам необходимо перенастроить данные, введя реквизиты из новой квитанции от ООО «Самарские коммунальные системы».

Если вы оплачиваете квитанции за водоснабжение и водоотведение в Сбербанке через автоплатёж, шаблон или повтор платежа на сайте Сбербанк-онлайн, обратите, пожалуйста, внимание на смену реквизитов!

Вам необходимо перенастроить данные, введя реквизиты из новой квитанции от ООО «Самарские коммунальные системы». По старым реквизитам платежи не пройдут.

Напоминаем, что в апреле 2022 года изменились реквизиты ООО «Самарские коммунальные системы». Во избежание неточностей при отражении оплаты на лицевых счетах клиентов просим абонентов ООО «Самарские коммунальные системы» обратить внимание на квитанции, которые придут им в июне 2022 года (за май). Если там не отображена оплата, которую они производили, необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию одним из следующих способов:

1. Написать в «Виртуальную приёмную» в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, приложив скан или фотографию документа, подтверждающего оплату.

2. Прийти в любой из центров обслуживания клиентов с подтверждением оплаты квитанции (г. Самара, ул. Луначарского, 56, пр. Металлургов, 56, ул. Советской Армии, 146, Банковский пер., 1, ул. Бакинская, 22 А).

 

Фото:   РКС-Самара

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