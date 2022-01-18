Владимир Василенко поставил задачу увеличить количество вывезенного из Самары снега до 8 тысяч тонн в сутки

275

Первый вице-мэр Владимир Василенко на еженедельном совещании в профильном департаменте поставил задачу увеличить количество вывезенного снега до 8 тысяч тонн в сутки. Для этого подрядным организациям поручено привлечь дополнительную технику и перераспределить машины между специализированными площадками для временного складирования снега. Первый заместитель главы города поручил активнее работать возле соцобъектов.

«По сведениям синоптиков, выпадение осадков на территории Самары продолжится. Необходимо уделить особое внимание подходам к социальным объектам – больницам, детским садам и школам. В настоящее время о снижении темпа работ говорить не приходится», - подчеркнул Владимир Василенко.

За минувшие сутки с улично-дорожной сети Самары было вывезено 4,5 тысяч тонн снега. Для этого ночью задействовали 102 самосвала. Интенсивность дневного трафика не позволяет в полной мере провести работы по вывозу, поэтому спецтехника работает преимущественно в ночное время.

В части содержания внутриквартальных территорий – главы районов лично координируют работ УК, ТСЖ, МБУ, подрядных организаций на вверенных им участках. В случае выявления недобросовестного выполнения управляющими компания своих обязанностей, административные комиссии принимают меры незамедлительно.

«За период снегопада администрациями районов была проведена проверка по фактам нарушения содержания территорий. Административные комиссии составили более 150 материалов на управляющие организации и собственников за невыполнение требований по содержанию», - сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Виктор Ненашев.

Районным администрациям и управляющим компаниям первый вице-мэр также поручил активизировать работу по очистке скатных кровель, их в городе около 7 тысяч. После снегопада крыши чистили порядка 200 человек. Сейчас в работе находится еще 400 кровель – бригады спецперсонала не прекращают свою работу по устранению снежных навесов.

В преддверии крещенских купаний город также следит за организацией купелей. Напомним, что в ночь на 19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников Крещение Господне. В Самаре установят купели при храмах, купание в прорубях запрещено, кроме организованного места для омовений - на Полевом спуске набережной Волги.

Фото: администрация Самары