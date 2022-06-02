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Владимир Василенко поставил на контроль синхронизацию работ управляющих организаций и ресурсников в Самаре

2 июня 2022 13:58
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Владимир Василенко поставил на контроль синхронизацию работ управляющих организаций и ресурсников в Самаре

Вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону  обсудили сегодня на штабе по подготовке к зиме под руководством Первого заместителя Главы г.о. Самара Владимира Василенко в Департаменте городского хозяйства и экологии. Один из важнейших вопросов на повестке – плановые отключения горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний теплоносителей. 

Напомним, что в настоящий момент специалисты проводят опрессовку тепловых сетей Центральной отопительной котельной. По этой причине, до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города -  Октябрьском, Советском, а также частично – в Железнодорожном. 

«На прошедшем во вторник еженедельном совещании акцентировал важность синхронизации работ ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Гидравлические испытания, которые проводят ресурсники, должны происходить одномоментно с профилактикой внутридомового оборудования, которым занимаются управляющие организации – необходимо минимизировать неудобства, приносимые жителям. Большую роль в координации работ занимают районные администрации и профильный департамент – для них это первоочередная задача», - резюмировал Первый вице-мэр. 

Так, в настоящий момент в Советском районе отключен 621 дом, 14 учебных заведений и 33 дошкольных образовательных учреждения. 

«Согласно поставленной задаче, работа организована во взаимодействии с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Алгоритм работы следующий:  ресурсник сообщает о сроках проведения гидравлических испытаний в районную администрацию. Администрация  в свою очередь доводит информацию до управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. И параллельно ими планируется профилактика и, при необходимости, ремонт внутридомового оборудования. В случае несоблюдения регламента управляющими компаниями и увеличения сроков ограничения потребителей в горячей воде, а такие случаи встречаются – администрация района привлекает и органы прокуратуры, и ГЖИ, для того, чтобы пресечь это», - сообщил заместитель Главы Советского района Сергей Свирень.  

Необходимость своевременного оповещения жителей отметила  и заместитель Главы Железнодорожного района Ольга Анцева.

«В настоящий момент у нас отключено 6 многоквартирных домов и одна поликлиника. Все жители о сроках проведения работ оповещены, в том числе через управляющие организации и управляющих микрорайонами. Следующие гидравлические испытания пройдут по линии Привокзальной отопительной котельной с 6 по 19 июля – под отключение попадут 230 домов. До их начала в администрации пройдет собрание с участием управляющих компаний и управляющих микрорайонами для выстраивания максимально продуктивного алгоритма работы с жителями. Это необходимо для того, чтобы минимизировать все неудобства», - рассказала Ольга Анцева. 

Напомним, что гидравлические испытания являются одним из самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных при опрессовке повреждений. 

Контакты единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара: 

- 930-81-12 –  общегородская ЕДДС;

- 262-46-21 – ЕДДС Советского района; 

- 339-01-50 – ЕДДС Железнодорожного района; 

- 334-57-39 – ЕДДС Октябрьского района. 

 

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