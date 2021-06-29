Владимир Василенко: "Переход на модель «альткотельной» позволяет нам вести перекладку теплосетей опережающими темпами"

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В Самаре продолжаются работы по перекладке теплосетей. Комплекс мероприятий по ремонту является обязательным условием успешной подготовки города к будущему отопительному сезону. Для вовлечения дополнительных средств в 2020 году Самара вошла в единую ценовую зону теплоснабжения и стала одним из первых городов-миллионников, перешедших на модель «альткотельная».

«Переход на модель «альткотельной» позволяет нам вести перекладку теплосетей опережающими темпами. За полтора года работы этой модели объем инвестиций, направленный на обновление теплосетей, составит более 4,5 миллиарда рублей. Только за 2020 год протяженность переложенных сетей составила 32 км, объем вложенных средств достиг 1,7 миллиарда. В 2021 году ведется перекладка сетей с общим объемом финансирования в 2,9 миллиарда рублей. Для сравнения – до перехода на модель «альткотельной» в 2019 году объем вложенных средств, направленных на ремонт теплосетей, составлял 700 миллионов рублей. Комплекс мер, проводимый сейчас в рамках модели «альткотельная», позволит значительно снизить аварийность на объектах теплоснабжения», - подчеркнул Владимир Василенко.

В текущем сезоне работы запланированы на 57 участках теплотрасс, из них 16 охвачены работами. На стадии завершения – объект на пересечении улиц Авроры и Печерской, в высокой степени готовности – 60% - находится участок на пересечении проспекта Кирова и улицы Береговой. После 30 июня бригады выйдут на новые адреса – работы запланировано начать в квартале по улице Дачной между улицей Коммунистической и Московским шоссе, в квартале по улице Пензенской в границах улиц Владимирской и Урицкого, а также на пересечении улиц Полевой и Молодогвардейской.

Гидравлические испытания также являются неотъемлемой частью проводимых мероприятий в рамках подготовки города к зиме. В срок с 30 июня по 13 июля 2021 года «Т-Плюс» запланировано проведение ряда гидравлических испытаний 3-й и 4-й тепломагистралей Самарской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций части Промышленного и Кировского районов в границах улиц: Ракитовское шоссе – ул. Мелекесская – ул. Магистральная – ул. Литвинова – Конный проезд - ул. Земеца – ул. Воеводина – ул. Товарная – пр. К. Маркса – ул. Алма-Атинская – ул. Стара-Загора – пр. Кирова – Московское шоссе – ул. Ново-Вокзальная – ул. Солнечная – ул. Ташкентская.

Напомним, опрессовки проводятся в межотопительный период и призваны выявлять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. В период испытаний трубы проверяются повышенным давлением теплоносителя, а потому энергетики напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов – тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.

Стоит также отметить, что накануне завершились гидравлические испытания от Самарской ГРЭС. Подача горячей воды, временно приостановленная в связи с опрессовкой, восстановлена в полном объеме уже в понедельник. В данный момент коммунальные службы работают точечно только на одном объекте – по адресу: Волжский проспект, 39а. Теплоснабжением здание будет обеспечено уже сегодня.

Завершился и ремонт водовода, который расположен в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. В то время как работы, связанные с возведением транспортной эстакады, продолжаются.

«В настоящее время переформатируется схема дорожного движения. Это связано со строительством двухуровневой развязки. Минимизировать неудобства и сделать схему движения более логичной – первоочередная задача», - подчеркнул Первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко.

Все сезонные работы находятся на непрерывном контроле.

Фото: администрация Самары