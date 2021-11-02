В Красноармейском районе без газа остались 2305 человек

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В 12:15, 2 ноября, в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о повреждении газопровода высокого давления диаметром 159 мм в Красноармейском районе, в районе н.п. Сытовка.

На время проведения работ без газоснабжения остались потребители 6 многоквартирных и 600 частных жилых домов (2305 человек, из них 548 детей), 25 социально-значимых объектов в 8 населенных пунктах (н.п. Сытовка, н.п. Криволучье-Ивановка, н.п. Андросовка, н.п. Павловка, н.п. Хомяковка, н.п. Куйбышевский, н.п. Встречный и н.п. Колокольцевка).

Восстановление газоснабжения потребителей запланировано 2 ноября на 20:00.

Ситуация находилась на контроле Главного управления.

Фото из открытых источников