Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отмечен грамотой губернатора Самарской области

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Начальник района котельных Тольяттинских тепловых сетей (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») Александр Мигушин получил Почетную грамоту Губернатора Самарской области за весомый вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций города. Награда была вручена в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника ЖКХ.

Александр Германович трудится в Тольяттинских тепловых сетях с 1994 года. В его обязанности входит выполнение графика тепловых нагрузок оборудованием семи городских котельных. Под его руководством проходят переключения в системе теплоснабжения; операции по пуску и останову оборудования; проводятся ремонтные работы. Так, в течение 2021 года Александр Мигушин активно участвовал в реализации проекта по техническому перевооружению узлов учета газа на котельных №2, №3, №4, №5, №7, №8 и №14, что позволило повысить эффективность использования топлива.

Высокий профессионализм и организаторские способности Александра Германовича неоднократно отмечались на самом разном уровне: помимо корпоративных наград в 2012 году он был удостоен Благодарности Министерства энергетики РФ, а в 2017 году - Благодарственного письма главы г.о. Тольятти.