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Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отмечен грамотой губернатора Самарской области

24 марта 2022 13:18
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Вклад сотрудника Тольяттинских тепловых сетей отмечен грамотой губернатора Самарской области

Начальник района котельных Тольяттинских тепловых сетей (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») Александр Мигушин получил Почетную грамоту Губернатора Самарской области за весомый вклад в обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций города. Награда была вручена в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню работника ЖКХ.

Александр Германович трудится в Тольяттинских тепловых сетях с 1994 года. В его обязанности входит выполнение графика тепловых нагрузок оборудованием семи городских котельных. Под его руководством проходят переключения в системе теплоснабжения; операции по пуску и останову оборудования; проводятся ремонтные работы. Так, в течение 2021 года Александр Мигушин активно участвовал в реализации проекта по техническому перевооружению узлов учета газа на котельных №2, №3, №4, №5, №7, №8 и №14, что позволило повысить эффективность использования топлива.

Высокий профессионализм и организаторские способности Александра Германовича неоднократно отмечались на самом разном уровне: помимо корпоративных наград в 2012 году он был удостоен Благодарности Министерства энергетики РФ, а в 2017 году - Благодарственного письма главы г.о. Тольятти.

Теги: Т ПЛЮС

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