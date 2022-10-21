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Виктор Кудряшов провел совещание по оценке готовности муниципалитетов к отопительному сезону

21 октября 2022 17:37
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Муниципалитеты начали отопительный сезон в соответствии с графиком.

В четверг, 20 октября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по оценке готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2022-2023 годов и оформлению паспортов готовности отдельных организаций и муниципалитетов.

 В совещании приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Сергей Стрельников, исполняющий обязанности главы регионального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев, руководитель Госжилинспекции Самарской области Виктория Каткова, представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех 37 муниципальных образований Самарской области.

К новому отопительному сезону регион традиционно начинает готовиться сразу же после окончания предыдущего.

«В отопительный период мы вступили своевременно, уже с 12 сентября ряд районов начал подключение к теплу. Хочу отметить, что к первой контрольной дате – 15 сентября, когда должна была быть подтверждена готовность объектов к осенне-зимнему периоду, мы подошли уверенно. Завершили модернизацию практически всех объектов теплового хозяйства, урегулировали ситуацию с задолженностями муниципальных образований теплоснабжающим организациям», – отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Как доложил Сергей Стрельников, подготовка муниципальных образований Самарской области выполнена в полном объеме. В целях безаварийного прохождения отопительного периода созданы запасы топлива, подготовлены резервные источники электроснабжения, тепловые центры, силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

Летом в регионе проводилась масштабная модернизация котельных: более чем на 40 объектах проходила модернизация и техническое перевооружение. Завершены запланированные работы по перекладке сетей теплоснабжения.

Полностью подготовлены к наступлению холодов все 23 566 многоквартирных домов Самарской области, 1327 медицинских учреждений и   1086 учреждений образования.

Особое внимание в ходе совещания участники уделили получению муниципалитетами паспортов готовности к осенне-зимнему отопительному периоду, которые выдает Ростехнадзор по итогам проверок и анализа состояния систем.

В минувшем году у восьми муниципалитетов – четырех городов и четырех районов – с получением паспортов возникли проблемы. Председатель Правительства поручил принять исчерпывающие меры, чтобы такая ситуация в новом отопительном периоде была исключена. Контрольный срок получения паспортов муниципалитетами в этом году – 15 ноября.

 В период с июля по сентябрь 2022 года комиссиями муниципальных образований с участием представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора была проведена оценка готовности 105 теплоснабжающих и 6 теплосетевых организаций, выявлено более 700 замечаний, которые были устранены. Проведена оценка готовности 4 186 потребителей тепловой энергии.

В настоящее время большинство муниципальных образований направили в Ростехнадзор документы и заявки на получение паспорта готовности. Остальным Виктор Кудряшов поручил форсировать работу, чтобы получить заключение о готовности в срок. Направить пакет документов в надзорное ведомство они должны до 25 октября, чтобы у специалистов Ростехнадзора было время на проверку документов.

«Сроки у нас очень сжатые, времени остается мало. Но давайте, коллеги, это сделаем. Неполучение паспорта готовности – это ЧП. Все должно быть сделано в установленные сроки», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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