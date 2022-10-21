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Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации на территории региона проектов обращения с отходами

21 октября 2022 15:12
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В Самарской области продолжается модернизация отрасли обращения с отходами.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу реализации на территории региона проектов обращения с отходами.

Представители министерств экономического развития, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области обсудили рабочие вопросы, связанные со строительством многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с отходами в Самарской области планируется в 2023-2024 гг. на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов. Проект реализуется в рамках региональной составляющей федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология».

Объемы твердых коммунальных отходов, которые будут проходить через многофункциональные комплексы, рассчитываются исходя из территориальной схемы обращения с отходами и проектно-сметной документации, они определяются входящим потоком отходов – до 110 тысяч тонн в год.

«Появление четырех крупных многофункциональных комплексов в нашем регионе значительно улучшит ситуацию в отрасли, позволит существенно сократить вредное воздействие на окружающую среду, исполнить целевые показатели нацпроекта «Экология», – считает Виктор Кудряшов.

Председатель облправительства уточнил, решены ли вопросы, связанные с лицензированием, на что был дан утвердительный ответ.

Заместитель министра – руководитель департамента по обращению с твердыми коммунальными отходами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Наталья Ржевская рассказала об урегулировании вопросов, связанных с формированием расходов на период эксплуатации многофункциональных комплексов обращения с ТКО, расположенных на территориях муниципальных районов Хворостянский, Кинель-Черкасский, Сергиевский. Доработанные производственные программы направлены в адрес департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области.

В настоящее время производится расчет долгосрочных параметров концессионных соглашений для выстраивания эффективной финансовой модели проектов. «Прошу завершить эту работу в недельный срок», – поставил задачу Виктор Кудряшов.

На совещании также обсудили реализацию инвестиционной программы ООО «ЭкоРесурсПоволжье».

Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрена модернизация существующего объекта капитального строительства «Универсальный производственный комплекс» путем реконструкции. Проектная мощность объекта – 300 тысяч тонн в год с увеличением глубины выборки вторичных материальных ресурсов в два раза (с 8 до 16%). Проект включен в региональную составляющую федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в составе национального проекта «Экология». В настоящее время реализация объекта находится в активной фазе строительства.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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