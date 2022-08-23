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Виктор Кудряшов: необходимо форсировать завершение работы по подготовке к новому отопительному сезону

23 августа 2022 11:42
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Виктор Кудряшов: необходимо форсировать завершение работы по подготовке к новому отопительному сезону

В понедельник, 22 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов.
В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, министр здравоохранения области Армен Бенян, представители министерства образования и науки области, исполняющий обязанности главы регионального управления Ростехнадзора Владимир Пономарев, руководитель Госжилинспекции Самарской области Виктория Каткова, представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех 37 муниципальных образований Самарской области.
Как доложил Александр Мордвинов, подготовка региона к зиме вышла на финишную прямую. Из 23 566 многоквартирных домов к наступлению холодов полностью готовы 22 644, или 96%, а также 2100 из 2147 котельных (98%), 3 253 из 3 453 километров тепловых сетей (94,2%). Под пристальным контролем – работы на социальных объектах. Завершена подготовка к осенне-зимнему периоду в 1227 медицинских учреждениях из 1327 и в 1018 учреждениях образования из 1086.

«Подготовка к новому осенне-зимнему периоду – важный вопрос. Традиционно к новому отопительному сезону 2022-23 года мы начали готовиться сразу после окончания предыдущего периода. Еще в мае мы приняли Распоряжение Правительства, оно касалось вопросов, которые предстояло решить главам муниципальных образований и ресурсоснабжающим организациям. Сегодня мы подвели итоги исполнения поручений, и степень готовности к отопительному сезону уже достаточно высокая. Уверен, что ближайший год мы также пройдем успешно, без серьезных аварий, как и в прошлом году.
Этому предшествует очень серьезная подготовка. У нас производится масштабная модернизация котельных, более чем на 40 объектах в этом году шли работы по модернизации и техническому перевооружению. Многие объекты финансируются из регионального бюджета, у нас есть программа, которую мы успешно выполняем. Готовится к отопительному сезону жилой фонд, здесь ГЖИ тесно работает с управляющими организациями. Каждый дом должен получить паспорт готовности, и каждая управляющая компания должна исполнить ряд условий, которые подтвердят эту готовность», – прокомментировал промежуточные итоги работы по подготовке к зиме Виктор Кудряшов.
«Сегодня мы системно занимаемся вопросами перекладки сетей тепло- и водоснабжения, заменяем вместе с ресурсоснабжающими организациями участки с высоким уровнем износа. Жители области видят масштабы этих работ. В прошлом году объемы перекладки тепловых сетей составили рекордные 102 км тепловых сетей. В этом году мы выходим на сопоставимые показатели. Сейчас крайне важно, чтобы эти работы завершились раньше срока, чтобы благоустройство было восстановлено до наступления холодов», – подчеркнул глава регионального кабмина.

Председатель областного Правительства поручил муниципалитетам форсировать работы штабов по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду и завершить все запланированное в срок до 15 сентября. Особое внимание участники совещания уделили проблемным вопросам. Так, у восьми муниципалитетов – четырех городов и четырех районов – в минувшем году возникли проблемы с получением паспортов готовности к отопительному сезону. В этом году, доложили главы муниципальных образований, такая ситуация исключена, все получат паспорта в срок.
«Мы также следим за состоянием задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за газ, тепло- и электроэнергию. По итогам прошлого года она значительно снизилась по этим трем направлениям, по крайней мере, по тем предприятиям, которые финансируются из бюджетов муниципалитетов. И здесь я хочу поблагодарить жителей региона за ответственное отношение к оплате коммунальных услуг. У нас высокий уровень собираемости, и это позволяет ресурсоснабжающим организациям, в свою очередь, в полной мере финансировать мероприятия, обеспечивающие бесперебойное снабжение граждан коммунальными ресурсами», – отметил в заключение Виктор Кудряшов.

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