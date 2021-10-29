Ветеран «Т Плюс» Григорий Граченко награжден памятным знаком «Куйбышев – запасная столица»

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Памятным знаком «Куйбышев - запасная столица» отмечен ветеран Самарской ТЭЦ (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс») Григорий Спиридонович Граченко. Данная награда учреждена Правительством Самарской области к 80-летию со дня эвакуации столицы СССР из Москвы в Куйбышев. Она вручается ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, гражданам и организациям, принимающим активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

С 15 лет, с марта 1943 года, Григорий Граченко работал трактористом, выполнял обязанности механизатора, ремонтировал технику. В августе 1954 года устроился на работу на Воркутинскую ТЭЦ – здесь он прошел путь от дежурного слесаря до начальника турбинного цеха. А в 70-х гг. приехал в Куйбышев, чтобы принять участие в строительстве новой теплоэлектростанции – Куйбышевской (ныне Самарской) ТЭЦ. На протяжении 32 лет Григорий Спиридонович трудился на крупнейшей электростанции областной столицы.

«Энергетики тех лет решали непростую задачу – строили самарскую энергосистему. В нашей компании с уважением относятся к вкладу той плеяды профессионалов в развитие отрасли, максимально используя богатый опыт ветеранов», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

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